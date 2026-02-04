कार या बाइक फैला रही ज्यादा प्रदूषण, इन तरीकों से कर सकते हैं कम

उपाय

इन तरीकों से कम होगा प्रदूषण

नियमित सर्विस कराकर गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इससे कम मात्रा में धुआं निकलता है। वाहन के एयर फिल्टर को साफ रखें, क्योंकि इसमें गंदगी जमा होने से हवा का प्रवाह रुकता है और प्रदूषण बढ़ता है। इंजन को सही से ट्यून करवाने से फ्यूल सही से जलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उत्सर्जन कम होता है। गुणवत्ता के फ्यूल का इस्तेमाल करने से इंजन को नुकसान नहीं होता और धुआं कम निकलता है।