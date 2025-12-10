कार का लंबा है वेटिंग पीरियड, इन तरीकों से जल्द मिल सकती है डिलीवरी
क्या है खबर?
नई कार बुक करते ही हर कोई जल्द-जल्द उसकी डिलीवरी पाना चाहता है। कई मॉडल आपको शोरूम पर हाथों-हाथ मिल जाएंगे। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं, जिनकी बाजार में मांग ज्यादा होती है, लेकिन इसकी तुलना में आपूर्ति कम होती है। इस कारण कई बार ग्राहक को 2-3 महीने तक अपनी नई कार की चाबी हाथ में आने का इंतजार करना पड़ जाता है। आज हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिससे आपको आपकी गाड़ी फटाफट मिल सकती है।
उत्साह
उत्साह को न होने दें उजागर
शोरूम पर पहुंचते ही आपको तुरंत कार चलाकर घर ले जाने की चाहत होती है, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी उत्सुकता को जाहिर न करें। अगर, सेल्समैन को इसका पता चल जाता है तो वह सोच सकता है कि आप गाड़ी के लिए जिताना चाहे उतना इंतजार करेंगे। इसके बजाय शांत रहें और उसे बताएं कि आप अन्य ब्रांड्स पर भी विचार कर रहे हैं। ग्राहक खोने के डर से वह आपकी कार की डिलीवरी को प्राथमिकता दे सकता है।
तुलना
कई डीलर्स से करें संपर्क
कई डीलर्स से संपर्क करना और उनके पास मौजूद स्टॉक के बारे में पूछना बेहद जरूरी है। अपनी पसंद के मॉडल के उपलब्ध वेरिएंट और रंग विकल्पों के बारे में भी पता लगाएं। इससे आपको अलग-अलग शोरूम्स में लगने वाले वेटिंग पीरियड का अंदाजा हो जाएगा। इससे कम समय में डिलीवरी के साथ अच्छी कीमत और छूट भी मिल सकती है। 2-3 जगह पर बुकिंग करा सकते हैं, जिससे डीलर्स पर डिलीवरी जल्द करने को दबाव पड़ता है।
चयन
आसानी से उपलब्ध वेरिएंट का करें चुनाव
कारों के कुछ वेरिएंट और रंग दूसरों की तुलना में कम लोकप्रिय होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके लिए प्रतीक्षा अवधि कम हो सकती है। अगर, आप रंग या वेरिएंट को ज्यादा तव्वजो नहीं देते हैं तो कम मांग वाले वेरिएंट का चुनाव करें। यह आसान कदम आपकी डिलीवरी समय काफी कम कर सकता है। कंपनियां कई बार स्पेशल एडिशन लॉन्च करती हैं, जिनका वेटिंग पीरियड नियमित मॉडल की तुलना में कम होता है। इसका चुनाव फायदेमंद होगा।
बुकिंग समय
कब करनी चाहिए बुकिंग?
हर डीलरशिप का हर महीने एक निश्चित बिक्री लक्ष्य होता है। महीने के अंत में वे आपको कम समय में डिलीवरी देने के साथ बेहतर डील देने के लिए तैयार हो सकते हैं। बुकिंग के समय बताई गई डिलीवरी तारीख के लिए डीलर से लगातार संपर्क में रहें, अन्यथा दूसरे ग्राहक को प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा शहर की बजाय ग्रामीण इलाके के शोरूम से बुकिंग कराना, ज्यादा बुकिंग राशि देना भी इसमें फायदा कर सकता है।