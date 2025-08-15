बाइक चलाते समय इन आदतों को जरूर अपनाएं, मिलेगा अच्छा माइलेज
आज के समय में पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए हैं, ऐसे में बाइक की माइलेज बढ़ाना हर राइडर की बड़ी जरूरत बन गई है। अच्छा माइलेज पाने के लिए सिर्फ इंजन की हालत ही नहीं, बल्कि आपकी राइडिंग आदतें भी अहम भूमिका निभाती हैं और असर डालती हैं। कुछ छोटे बदलाव करके आप न सिर्फ फ्यूल बचा सकते हैं, बल्कि अपनी बाइक की परफॉर्मेंस और लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, जिससे खर्च कम होगा।
#1
स्मूद राइडिंग और सही गियर का इस्तेमाल
तेज रफ्तार से बाइक चलाना, अचानक ब्रेक लगाना और बार-बार गियर बदलना माइलेज को काफी कम कर देता है और इंजन की उम्र भी घटा सकता है। कोशिश करें कि बाइक को स्थिर रफ्तार पर चलाएं और ट्रैफिक में अनावश्यक एक्सेलेरेशन से बचें, जिससे फ्यूल बचेगा। सही समय पर गियर बदलना जरूरी है। कम स्पीड पर ऊंचा गियर और तेज स्पीड पर सही गियर से फ्यूल की खपत कम होती है और इंजन पर दबाव घटता है।
#2
टायर प्रेशर और सर्विस पर ध्यान दें
टायर का प्रेशर सही न होने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे माइलेज कम हो सकता है और टायर जल्दी खराब हो सकते हैं। हर 15 दिन में टायर प्रेशर चेक करें और निर्माता द्वारा सुझाए गए लेवल पर बनाए रखें। समय-समय पर इंजन ऑयल बदलना और एयर फिल्टर साफ रखना भी जरूरी है और प्रदर्शन बेहतर होता है। सही सर्विसिंग से बाइक स्मूद चलती है और पेट्रोल की खपत नियंत्रित रहती, जिससे लागत भी कम होती है।
#3
अनावश्यक भार और आइडलिंग से बचें
बाइक पर ज्यादा भार ले जाने से माइलेज घट जाता है, क्योंकि इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फ्यूल खपत बढ़ जाती है। ट्रैफिक सिग्नल पर लंबे समय तक बाइक को आइडल पर रखने के बजाय इंजन बंद कर दें। ये छोटी आदतें पेट्रोल बचाने में मदद करती हैं और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होती हैं। हल्की और बैलेंस्ड राइडिंग स्टाइल अपनाकर आप लंबे समय तक बेहतर माइलेज और स्मूद राइड का फायदा उठा सकते हैं।