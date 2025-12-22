जंग-गंदगी ने छीन ली क्रोम अलॉय व्हील्स की खूबसूरती, ऐसे बना सकते हैं चमकदार 

LOADING...
क्रोम अलॉय व्हील्स का रखरखाव कर उन्हें नए जैसा रखा जा सकता है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 22, 2025
07:19 pm
क्या है खबर?

अलॉय व्हील्स आपकी गाड़ी की बाहरी सुंदरता को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में क्रोम अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। चमक और डिजाइन के कारण ये देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनकी देखभाल करना काफी मुश्किल होता है। समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ जाती है और देखभाल न की जाए तो जंग और स्क्रैच आ जाते हैं। आइये जानते हैं क्रोम अलॉय व्हील्स का रखरखाव कैसे करें।

जंग 

व्हील्स से ऐसे साफ करें जंग

क्रोम व्हील्स पर जंग के निशान हैं तो सबसे पहले उन्हें एल्युमिनियम फॉयल और सिरके या कोला की मदद से साफ करें। दाग-धब्बे हटाने के लिए प्रभावित हिस्से पर थोड़ा सा सफेद सिरका या कोला डालें, जो जंग को घोलने में मदद करते हैं। अब एल्युमिनियम फॉयल को चमकदार हिस्से को ऊपर रखते हुए एक गेंद की तरह बना लें। इसे गोल-गोल रगड़कर जंग को साफ कर पानी से धो लें और अच्छे कपड़े से पौंछकर सुखा लें।

गंदगी 

इन तरीकों से साफ की जा सकती है गंदगी 

पहियों को साफ करने के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा-सा वॉशिंग डिटर्जेंट या लिक्विड डालकर घोल तैयार करें। कपड़े को इस घोल में भिगोएं और फिर पूरे व्हील पर लगाएं। गंदगी को हटाने के लिए आप एक पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पानी के तेज प्रेशर से इसे धो दें और इसे पूरी तरह सूखने दें, ताकि नमी के कारण जंग लगने की संभावना न रहे।

चमक 

ऐसे पैदा होगी पहियों पर चमक 

सिरके में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाकर तैयार किया गया घोल भी सफाई करने में उपयोगी होता है। कपड़े को इस घोल से भिगोकर पहिए को साफ करें और पानी से धो लें। क्रोम क्लीनर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जो स्प्रे या सॉल्यूशन के रूप में आते हैं। आप स्प्रे की मदद से या कपड़े में लेकर व्हील पर अच्छे से रगड़ें। इसके अलावा बॉडी वैक्स लगाना भी जरूरी होता है। इससे पहिए की चमक जल्दी वापस आ जाएगी।

