कैसे जानें आपकी कार या बाइक BS-4 है या BS-6?

पिछले कुछ सालों में भारत में गाड़ियों के एमिशन नियम काफी सख्त हुए हैं। 2020 में BS-4 को हटाकर BS-6 स्टैंडर्ड लागू किए गए, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनकी कार या बाइक BS-4 है या BS-6 है। इससे न सिर्फ नियमों का पालन आसान होता है, बल्कि रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस और भविष्य की पाबंदियों को समझने में भी मदद मिलती है।

#1 विहान पोर्टल से ऐसे करें जांच अपनी गाड़ी का एमिशन स्टैंडर्ड जानने का सबसे आसान तरीका विहान पोर्टल है। सड़क परिवहन मंत्रालय के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। इसके बाद स्क्रीन पर गाड़ी का मॉडल, फ्यूल टाइप और BS एमिशन स्टैंडर्ड दिख जाता है। चूंकि यह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से आती है, इसलिए यह तरीका भरोसेमंद, तेज और आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है।

#2 RC और वाहन दस्तावेज से पहचान आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC में भी एमिशन स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं। कई RC कार्ड या डिजिटल RC में BS-4 या BS-4 बिलकुल साफ लिखा होता है। इसके अलावा, इंश्योरेंस पेपर्स या डीलर द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स में भी यह जानकारी मिल सकती है। अगर आपके पास एम-परिवहन ऐप है, तो वहां लॉगिन करके भी गाड़ी से जुड़ी पूरी डिटेल आसानी से देखी जा सकती है।

