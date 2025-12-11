खराब टायर के साथ बाइक दौड़ाना पड़ सकता है भारी, जानिए कब बदल देना चाहिए 

टायर आपकी बाइक के अन्य पार्ट्स की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर यह दौड़ती है। ऐसे में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आमतौर पर कुछ साल बाद इनमें खराबी आने लगती है, लेकिन कई बार अनुचित देखभाल या क्षति के कारण इन्हें जल्दी बदलना पड़ सकता है। खराब टायर के साथ मोटरसाइकिल दौड़ाना हादसे का कारण बन सकता है। आइये जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जिनसे पता चलता है कि इन्हें कब बदल देना चाहिए।

ट्रेड टायर ट्रेड देखकर बाइक के टायर की सतह (ट्रेड) इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि उन्हें बदलने की जरूरत है या नहीं। नए में ट्रेड गहरे होते हैं, जबकि पुराने में ये सपाट हो जाते हैं। हर टायर की साइडवॉल पर ट्रेड वियर इंडिकेटर (TWI) बना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि सतह कम हो गई है या नहीं। इसके अलावा, ट्रेड वियर टूल का उपयोग करके भी इसकी गहराई की जांच कर सकते हैं।

पंक्चर पुराने होने के कारण आ सकती है यह समस्या बार-बार पंक्चर होना: अगर टायर में कई पंचर हो गए हैं या हवा का दबाव लगातार कम हो रहा है तो आपको इसे बदल देना चाहिए। यह समस्या केवल पंक्चर के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी उम्र के कारण भी हो सकता है। असमान घिसाव: आप टायरों में असमान घिसाव देखते हैं तो उन्हें बदलने का एक संकेत हो सकता है। पहियों का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करवाएं। इसके अलावा एक्सल बेयरिंग, फोर्क अलाइनमेंट या स्विंगआर्म अलाइनमेंट की जांच करवाएं।

