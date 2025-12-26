ऑटोमैटिक कार में माइलेज कैसे बढ़ाएं? यहां जानिए आसान तरीका

ऑटोमैटिक कारें आजकल आराम और सुविधा की वजह से तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, लेकिन इनके माइलेज को लेकर लोगों के मन में सवाल रहते हैं। कई ड्राइवर मानते हैं कि ऑटोमैटिक कार कम माइलेज देती है, जबकि सही तरीके अपनाने से इसका माइलेज बेहतर किया जा सकता है। अगर ड्राइविंग स्टाइल, मेंटेनेंस और रोजमर्रा की आदतों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ऑटोमैटिक कार भी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है और खर्च को कम कर सकती है।

#1 स्मूद ड्राइविंग से बढ़ता है माइलेज ऑटोमैटिक कार चलाते समय अचानक तेज एक्सीलेरेशन और बार-बार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूल जल्दी खर्च होता है। स्मूद और स्थिर गति में ड्राइव करने से इंजन पर कम दबाव पड़ता है और ईंधन की खपत घटती है। ट्रैफिक में जरूरत से ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के बजाय हल्के पांव से एक्सीलेटर दबाएं और धैर्य रखें। इसके अलावा, अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचना और तय स्पीड में गाड़ी चलाना माइलेज बढ़ाने में काफी मदद करता है।

#2 गियर मोड और ब्रेक का सही इस्तेमाल ऑटोमैटिक कार में अलग-अलग गियर मोड होते हैं, जैसे ड्राइव, इको या मैनुअल मोड, जिनका सही इस्तेमाल जरूरी है। शहर में ड्राइव करते समय इको मोड का इस्तेमाल करने से फ्यूल सेव होता है और इंजन पर दबाव कम पड़ता है। ढलान पर उतरते समय लगातार ब्रेक लगाने के बजाय इंजन ब्रेकिंग का उपयोग करें। इससे न सिर्फ माइलेज बेहतर होता है, बल्कि ब्रेक्स की लाइफ भी बढ़ती है और गाड़ी ज्यादा सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक चलती है।

