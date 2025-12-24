कार की बॉडी साइड मोल्डिंग घर बैठे कर सकते हैं ठीक, बच जाएगा का खर्चा
क्या है खबर?
आपकी कार के दरवाजों पर लगी साइड मोल्डिंग उपयोगी होने के साथ-साथ डिजाइन के लिए भी जरूरी होती हैं। ये गलती से किसी दीवार या खंभे से टकराने जाने पर दरवाजों को खरोंचों से बचाती हैं। साइड मोल्डिंग बॉडी पर चिपकी होती हैं और पार्किंग के दौरान कार के साइड से टकराने पर निकल सकती हैं या समय के साथ इनकी चिपकने की क्षमता कम हो सकती है। आइये जानते हैं साइड मोल्डिंग को कैसे चिपकाया जा सकता है।
सफाई
पैनल और मोल्डिंग को करें साफ
सबसे पहले दरवाजे के पैनल से ढीली प्लास्टिक मोल्डिंग को धीरे से खींचकर निकालें और एक सूती कपड़े से उस जगह पर थोड़ा-सा क्लीनिंग लिक्विड स्प्रे करें। पेंट को खरोंचे बिना दरवाजे पर लगे चिपकने वाले पदार्थ को धीरे से साफ करें। इसे पूरी तरह हटाने के लिए अल्कोहल आधारित रिमूवर का उपयोग करें। दरवाजे के पैनल को साफ करने के बाद मोल्डिंग को भी कपड़े साफ करने के बाद चाकू से साफ कर रिमूवर से साफ कर दें।
चिकाना
मोल्डिंग को पैनल पर ऐसे चिपकाएं
मोल्डिंग को चिपकाने के लिए अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी का डबल-साइडेड टेप खरीदें। इस टेप को दरवाजे के पैनल पर उन जगहों पर लगाएं, जो मोल्ड से बिल्कुल सटी हुई हों। पैनल के किनारों पर टेप को लंबाई में चिपकाएं और मजबूती से दबाएं। टेप की ऊपरी सुरक्षात्मक परत को हटा दें और इस पर मोल्डिंग को रखकर चिपकाना शुरू करें। सूती कपड़े से मोल्डिंग को दरवाजे के पैनल पर मजबूती से दबाएं, जो इसे टेप पर अच्छे से चिपका देगी।