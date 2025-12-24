कार की बॉडी साइड मोल्डिंग स्क्रैच आने से रोकती है

कार की बॉडी साइड मोल्डिंग घर बैठे कर सकते हैं ठीक, बच जाएगा का खर्चा

क्या है खबर?

आपकी कार के दरवाजों पर लगी साइड मोल्डिंग उपयोगी होने के साथ-साथ डिजाइन के लिए भी जरूरी होती हैं। ये गलती से किसी दीवार या खंभे से टकराने जाने पर दरवाजों को खरोंचों से बचाती हैं। साइड मोल्डिंग बॉडी पर चिपकी होती हैं और पार्किंग के दौरान कार के साइड से टकराने पर निकल सकती हैं या समय के साथ इनकी चिपकने की क्षमता कम हो सकती है। आइये जानते हैं साइड मोल्डिंग को कैसे चिपकाया जा सकता है।