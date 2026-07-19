कार के दरवाजे में ड्रेन होल्स बंद होने से पानी भर जाता है

बारिश के कारण कार के दरवाजे में भर गया पानी, साफ कर बचाएं भारी नुकसान

क्या है खबर?

मानसून आते ही गाड़ियों को ज्यादा देखभाल की जरूरत बढ़ जाती है। बारिश में अक्सर गाड़ी के कुछ हिस्सों में पानी भर जाता है, जिसकी तरफ चालकों का ध्यान नहीं जाता है। इससे धीरे-धीरे जंग लने की समस्या हो जाती है। तेज बारिश के बाद कार के दरवाजे को चेक करने की जरूरत है। अगर, इसमें भरे पानी को नहीं निकाला गया तो कई पार्ट खराब हो सकते हैं। आइए जानते हैं दरवाजे में भरे पानी को कैसे निकालें।