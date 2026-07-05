बारिश में विजिबिलिटी कमजोर होने से कार चलाने में दिक्कत आती है

मूसलाधार बारिश में कार चलाने में नहीं आएगी दिक्कत, ऐसे बढ़ाएं विजिबिलिटी

क्या है खबर?

देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान कार चलाने में सबसे ज्यादा परेशानी दृश्यता (विजिबिलिटी) को लेकर होती है। झमाझम बारिश के दौरान सामने सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे में हादसा होने का खतरा बना रहता है। इस कारण ऐसे मौसम में ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर आप विजिबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए क्या उपाय करें।