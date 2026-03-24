लर्नर लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे जांचें? जानिए इसका चरणबद्ध तरीका

डिजिटल जमाने में अपने लर्नर लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करना बहुत आसान है। आपको लंबी-लंबी लाइन में लगने या ढेरों कागजी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस कुछ ही क्लिक करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। आइए जानते हैं कैसे आप बहुत आसानी से अपना लर्नर लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते हैं।

#1 आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाएं अपना लर्नर लाइसेंस स्टेटस ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले अपने राज्य या क्षेत्र की आधिकारिक परिवहन वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट पर आपको आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। यह पक्का करें कि आप सही और आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप किसी फेक वेबसाइट के जाल में न फंस जाए, जिससे आपकी जानकारी लीक न हो और आप धोखाधड़ी से बच सकें।

#2 अकाउंट बनाएं या लॉग-इन करें वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको या तो एक नया अकाउंट बनाना होगा या अगर, आपका पहले से अकाउंट है तो उसमें लॉग-इन करना होगा। ज्यादातर वेबसाइट्स सुरक्षा कारणों से यूजर्स से अकाउंट बनाने के लिए कहती हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर जैसी कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ेगी। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आप अपने लर्नर लाइसेंस से जुड़ी कई तरह की सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।

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#3 लर्नर लाइसेंस सेक्शन में जाएं लॉग-इन करने के बाद, आपको लर्नर लाइसेंस के लिए बने खास सेक्शन में जाना होगा।.इस सेक्शन में आपको लाइसेंस का स्टेटस चेक करने, उसे रिन्यू कराने या अपनी जानकारी अपडेट करने जैसे विकल्प मिलेंगे। उस विकल्प पर क्लिक करें, जो आपको अपने लर्नर लाइसेंस का स्टेटस देखने या जांचने की सुविधा देता है। स्टेटस देखने के लिए आपको कुछ जानकारी भरनी पड़ेगी। इसमें आपका लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि शामिल होंगी। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सब्मिट कर दें।

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