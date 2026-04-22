फास्टैग में हुई गड़बड़ी तो ज्यादा देना पड़ेगा टोल, जानिए कैसे चेक करें स्टेटस

फास्टैग क्या होता है फास्टैग? फास्टैग एक ऐसी तकनीक है, जिससे टोल प्लाजा पर वाहन बिना रुके टैक्स कट जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ी के गुजरते ही पैसे खुद कट जाते हैं। अगर, आपका फास्टैग एक्टिव है तो आपकी गाड़ी बिना रुके निकल जाएगी, लेकिन अगर यह बंद है तो मशीन उसे पढ़ नहीं पाएगा ताे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा भुगतान अटकने के कारण आपको टोल पर ज्यादा रुकना पड़ सकता है।

तरीका ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस आप बिना किसी लंबी प्रक्रिया के अपने फास्टैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाएं और 'NETC फास्टैग स्टेटस' सेक्शन में जाएं। इसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर डालें और सर्च करें, जिसके बाद कुछ ही सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका फास्टैग चालू है या नहीं। इसके अलावा जारीकर्ता बैंकों के ऐप के 'फास्टैग सेक्शन' में जाकर वाहन नंबर डालकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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