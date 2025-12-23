कार की मरम्मत कराते समय हो सकती है धोखाधड़ी, बचने के लिए अपनाएं ये तरीके 

आपको गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए एक सही मैकेनिक की जरूरत होती है। अधिकृत डीलर के पास ले जाने से आपको असली पार्ट्स और फिटिंग्स की गारंटी मिलती है। कई लोग सस्ते के चक्कर में किसी भी मैकेनिक से अपनी गाड़ी की मरम्मत करा लेते हैं, जो ज्यादा खराबी नहीं होने के बावजूद भारी-भरकम बिल बना देते हैं। आइये जानते हैं कार सर्विसिंग के दौरान मैकेनिक की ओर से की जाने वाली धोखाधड़ी से कैसे बचें।

धोखाधड़ी इस कारण रहती है ठगी की आशंका जब आपकी गाड़ी की सर्विस या मरम्मत हो रही होती है, तब आपको वर्कशॉप में जाने की अनुमति नहीं होती, जिससे कई बार यह दुविधा पैदा हो जाती है कि वर्कशॉप अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं। यह भी आशंका रहती है कि कहीं गाड़ी में बदले जा रहे पुर्जों के लिए ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं। जब मैकेनिक जानकार न हो तो ठगी होने की संभावना बढ़ जाती है।

उपस्थिति आंखों के सामने कराएं मरम्मत जब मैकेनिक कार की मरम्मत कर रहा हो तो उस समय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, क्योंकि वह असली की जगह नकली पुर्जा लगा सकता है, जिससे इंजन को नुकसान होने या कार के चलने में समस्या आ सकती है। कई बार वे आपको सस्ते पुर्जे देने की कोशिश की जाती है। इससे बचने के लिए मॉडल, ब्रांड या वेरिएंट के अनुसार ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ही लें और पैकेजिंग से उनकी असली कीमत का भी पता चल जाएगा।

Advertisement