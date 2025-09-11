कार में मिलने वाले एयरबैग और ABS कैसे करते हैं काम? 

आजकल सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में कारों में लगने वाले सुरक्षा फीचर्स बहुत अहम हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले उपकरण एयरबैग और ABS हैं। ये दोनों तकनीकें हादसों के समय ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। आइए जानें कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों हर कार के लिए जरूरी हैं।

#1 एयरबैग कैसे करता है सुरक्षा? एयरबैग एक ऐसा उपकरण है, जो दुर्घटना के समय तुरंत खुलकर ड्राइवर और यात्री को गंभीर चोटों से बचाता है। कार में लगे सेंसर टक्कर का असर महसूस करते हैं और तुरंत एयरबैग को सक्रिय कर देते हैं। यह तकिये जैसी परत बनाकर सिर और छाती को डैशबोर्ड या स्टीयरिंग से टकराने से बचाता है। यही कारण है कि अब लगभग हर नई कार में एयरबैग को जरूरी कर दिया गया है।

#2 ABS का अहम काम ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाने पर गाड़ी को अचानक फिसलने से बचाता है। बिना ABS के अचानक तेज ब्रेक लगाने पर टायर लॉक हो सकते हैं, जिससे गाड़ी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, जबकि ABS लगे वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम टायर को लॉक नहीं होने देता और गाड़ी को सुरक्षित नियंत्रित रखता है। यह खासकर बारिश, बर्फ या फिसलन वाली सड़कों पर काफी अधिक कारगर साबित होता है।