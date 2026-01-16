बाइक में ABS कैसे करता है काम? जानिए इसके फायदे 

LOADING...
बाइक में ABS तकनीक का काफी महत्व बढ़ गया है

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 16, 2026
09:22 am
क्या है खबर?

आजकल सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक में ABS तकनीक का काफी महत्व बढ़ गया है। ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बाइक को अचानक ब्रेक लगाने पर फिसलने से बचाता है। कई लोग इसका नाम तो सुनते हैं, लेकिन यह कैसे काम करता है, यह ठीक से नहीं जानते। आसान भाषा में कहें तो ABS ब्रेक लगाते समय पहियों को लॉक होने से रोकता है और बाइक को संतुलन में रखने में मदद करता है।

काम

ABS सिस्टम कैसे काम करता है? 

ABS सिस्टम में बाइक के पहियों पर सेंसर लगे होते हैं जो उनकी गति पर नजर रखते हैं। जैसे ही राइडर तेज ब्रेक लगाता है, सिस्टम पहिये के लॉक होने का खतरा पहचान लेता है। इसके बाद ABS ब्रेक प्रेशर को बहुत तेजी से घटाता और बढ़ाता है। इससे पहिया घूमता रहता है और बाइक फिसलने के बजाय कंट्रोल में रहती है, जिससे आपात स्थिति में गिरने का खतरा कम हो जाता है।

फायदा

ABS से राइडर को क्या फायदा होता है? 

ABS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अचानक ब्रेक लगाने पर भी बाइक सीधी रहती है। बारिश, रेत या खराब सड़क पर यह सिस्टम काफी मददगार साबित होता है। नए राइडर्स के लिए ABS ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह घबराहट में गलत ब्रेकिंग से होने वाली दुर्घटना की संभावना कम करता है। हालांकि, ABS दूरी को नहीं बल्कि कंट्रोल को बेहतर बनाता है और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

सावधानियां 

ABS के प्रकार और जरूरी सावधानियां 

भारत में अब कई बाइक्स में सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS मिलने लगा है। सिंगल चैनल ABS आगे के पहिये पर काम करता है, जबकि डुअल चैनल दोनों पहियों को कंट्रोल करता है। ABS होने के बावजूद राइडर को सुरक्षित गति और सही दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह तकनीक मदद करती है, लेकिन सावधानी और समझदारी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए नियमों का पालन हमेशा जरूरी माना जाता है।

