कार की रिमोट चाबी काम न करे तो दरवाजा कैसे खोलें?
क्या है खबर?
आजकल ज्यादातर कारों में दरवाजा खोलने के लिए रिमोट चाबी का इस्तेमाल होता है। हालांकि, कभी-कभी बैटरी खत्म होने, चाबी में खराबी या सिग्नल की समस्या के कारण रिमोट काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कार में आमतौर पर एक मैनुअल तरीका भी दिया जाता है, जिससे बिना रिमोट के दरवाजा खोला जा सकता है। इसके लिए चाबी में छिपी मेटल चाबी को बाहर निकालना होता है।
#1
चाबी में छिपी मेटल चाबी निकालें
रिमोट चाबी काम नहीं कर रही हो तो सबसे पहले उसमें लगी मेटल चाबी खोजें।
कई कारों की स्मार्ट चाबी में यह चाबी अंदर छिपी होती है। इसके लिए चाबी के किनारे या पीछे दिए छोटे लॉक को दबाकर मेटल चाबी बाहर निकाली जा सकती है।
कुछ मॉडलों में इसे निकालने के लिए एक छोटा बटन या स्लाइड दिया होता है। चाबी मिलने के बाद कार के दरवाजे पर मैनुअल लॉक का स्थान देखें।
#2
दरवाजे का छिपा लॉक ढूंढें
मेटल चाबी निकालने के बाद ड्राइवर साइड के दरवाजे को ध्यान से देखें।
कई नई कारों में कीहोल को प्लास्टिक कवर से छिपाया जाता है, ताकि बाहरी डिजाइन खराब न हो। इस कवर के किनारे छोटा निशान या स्लॉट दिया हो सकता है।
कार की मेटल चाबी या उसके निर्धारित हिस्से से कवर हटाएं और अंदर मौजूद कीहोल में चाबी लगाएं। इसके बाद चाबी घुमाकर दरवाजा सामान्य तरीके से खोलें।
#3
चाबी से लॉक खोलने का तरीका
कीहोल मिलने के बाद मेटल चाबी को उसमें सही तरह लगाकर लॉक खोलने की दिशा में घुमाएं।
कुछ कारों में अलार्म बज सकता है, क्योंकि रिमोट सिग्नल के बिना दरवाजा खोला गया है। ऐसी स्थिति में कार के अंदर जाकर चाबी को स्टार्ट बटन के पास निर्धारित जगह पर रखें या इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया अपनाएं।
अलग-अलग कारों में तरीका अलग हो सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर मैनुअल देखें।