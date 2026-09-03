कार में आमतौर पर एक मैनुअल तरीका भी दिया जाता है

कार की रिमोट चाबी काम न करे तो दरवाजा कैसे खोलें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:54 am Sep 03, 202608:54 am

क्या है खबर?

आजकल ज्यादातर कारों में दरवाजा खोलने के लिए रिमोट चाबी का इस्तेमाल होता है। हालांकि, कभी-कभी बैटरी खत्म होने, चाबी में खराबी या सिग्नल की समस्या के कारण रिमोट काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कार में आमतौर पर एक मैनुअल तरीका भी दिया जाता है, जिससे बिना रिमोट के दरवाजा खोला जा सकता है। इसके लिए चाबी में छिपी मेटल चाबी को बाहर निकालना होता है।