होंडा ने नए H चिह्न से उठाया पर्दा, भविष्य के मॉडल्स में देगा दिखाई
क्या है खबर?
होंडा मोटर कंपनी ने अपने ऑटोमोबाइल व्यवसाय के आधिकारिक प्रतीक के रूप में नए रूप में प्रस्तुत 'H' लोगो को अपनाने की घोषणा की है। यह विद्युतीकरण और इंटेलिजेंट मोबिलिटी द्वारा संचालित कंपनी के वैश्विक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह घोषणा 13 जनवरी को टोक्यो से की गई थी और नया प्रतीक चिह्न धीरे-धीरे होंडा के भविष्य के वाहनों और दुनियाभर में कस्टमर टचपॉइंट पर लागू किया जाएगा।
बदलाव
क्या किया है लोगो में बदलाव?
देखने में नया 'H' चिह्न 2 फैले हुए हाथों जैसा है, जो होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के केंद्र में ग्राहकों की जरूरतों को रखते हुए मोबिलिटी की संभावनाओं को विस्तारित करने के इरादे का प्रतीक है। यह नया प्रतीक चिह्न 2027 से शुरू होने वाली अगले जनरेशन के इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहली बार दिखाई देगा। इसके बाद इसे डीलर्स, संचार पहलों और ऑटोमोबाइल मोटरस्पोर्ट्स गतिविधियों में भी विस्तारित किया जाएगा।
असर
भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण है यह बदलाव
यह घोषणा होंडा कार्स इंडिया के लिए विशेष महत्व रखती है, जो एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। होंडा ने भारत के लिए एक आक्रामक उत्पाद रणनीति पहले ही तैयार कर ली है और 2030 तक 10 नई कारें लॉन्च करने की योजना की पुष्टि की है, जिनमें से 7 SUV होंगी। वह यहां आने वाले अपने भविष्य के मॉडल्स को ब्रांड के वैश्विक परिवर्तन के अनुरूप बनाएगी, जिसमें नया 'H' चिह्न इन्हें नया लुक प्रदान करेगा।