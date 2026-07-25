होंडा ZR-V को हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है

होंडा की नई ZR-V भारत में लॉन्च, पहले 2 बैच हुए बुक

क्या है खबर?

होंडा ने ZR-V e:HEV को भारत में लॉन्च किया है। इसकी डिलीवरी भी से शुरू हो गई है। कंपनी का कहना है कि भारत के लिए आवंटित किए गए पहले 2 बैच पहले ही बुक हो चुके हैं। ZR-V को 4 रंगों- ट्विलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल, मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल में खरीद सकते हैं। इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और कॉर्नरिंग लाइट्स के साथ फुल-LED लाइटिंग और 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए हैं।