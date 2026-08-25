होंडा रिबेल 300 E-क्लच के साथ भारत में लॉन्च, जानिए इसकी कीमत और खासियत

रिबेल 300 का डिजाइन बॉबर बाइक से प्रेरित है, जिसमें कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, खुला फ्रेम और ज्यादातर हिस्से काले रंग के हैं।

इसकी कम ऊंचाई वाली सीट और आरामदायक राइडिंग पोजिशन का मकसद ज्यादा से ज्यादा राइडर्स के लिए क्रूजर बाइक का मालिक बनना आसान बनाना है।

लेटेस्ट बाइक में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS शामिल है। TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल में होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है।