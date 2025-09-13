होंडा ने भारत में अफ्रीका ट्विन के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने भारत में अफ्रीका ट्विन मोटरसाइकिल के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है। यह 2019 और 2025 के बीच निर्मित बाइक्स के बाएं हैंडलबार स्विच में वायरिंग में समस्या को दूर करने के लिए एक व्यापक वैश्विक अभियान का हिस्सा है। कंपनी जनवरी, 2026 के आखिरी सप्ताह से देशभर में होंडा की बिगविंग डीलरशिप्स खराब पुर्जों को फ्री में बदलेंगी, चाहे बाइक की वारंटी अवधि खत्म हो गई हो।
समस्या
क्या है बाइक में समस्या?
जानकारी के अनुसार, रिकॉल से प्रभावित होंडा अफ्रीका ट्विन में यह समस्या हैंडलबार के अंदर हार्नेस वायर के कारण होती है, जो सामान्य स्टीयरिंग मूवमेंट के कारण बार-बार मुड़ सकता है। समय के साथ इससे वायर के जोड़ों में ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे विद्युत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस वजह से हॉर्न काम नहीं करने या हेडलाइट को लो बीम से हाई बीम पर स्विच करने में परेशानी हो सकती है।
पहले
पहले भी जारी कर चुकी है रिकॉल
होंडा प्रभावित मालिकों से कॉल, ईमेल या मैसेज के जरिए संपर्क करके उनकी बाइक की जांच भी करवाएगी। भारत में अफ्रीका ट्विन को वापस मंगाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नवंबर, 2024 में, फरवरी और अक्टूबर, 2022 के बीच बनी बाइक्स के लिए रिकॉल जारी किया गया था, जिसमें ECU की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मोटरसाइकिल को BS6 फेज 2 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद देश में बंद कर दिया गया था।