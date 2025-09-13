होंडा ने भारत में अफ्रीका ट्विन के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए क्या है कारण 

जानकारी के अनुसार, रिकॉल से प्रभावित होंडा अफ्रीका ट्विन में यह समस्या हैंडलबार के अंदर हार्नेस वायर के कारण होती है, जो सामान्य स्टीयरिंग मूवमेंट के कारण बार-बार मुड़ सकता है। समय के साथ इससे वायर के जोड़ों में ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे विद्युत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस वजह से हॉर्न काम नहीं करने या हेडलाइट को लो बीम से हाई बीम पर स्विच करने में परेशानी हो सकती है।

पहले भी जारी कर चुकी है रिकॉल

होंडा प्रभावित मालिकों से कॉल, ईमेल या मैसेज के जरिए संपर्क करके उनकी बाइक की जांच भी करवाएगी। भारत में अफ्रीका ट्विन को वापस मंगाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नवंबर, 2024 में, फरवरी और अक्टूबर, 2022 के बीच बनी बाइक्स के लिए रिकॉल जारी किया गया था, जिसमें ECU की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मोटरसाइकिल को BS6 फेज 2 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद देश में बंद कर दिया गया था।