शहर की ट्रैफिक में ईंधन खर्च को कैसे करें कम?
क्या है खबर?
शहर की भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल का ज्यादा खर्च होना आम बात है। बार-बार रुकने और धीरे चलने से इंजन पर दबाव बढ़ता है, जिससे ईंधन जल्दी खत्म होता है। कई बार लोग छोटी दूरी पर भी कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खपत और बढ़ती है। कुछ आसान तरीके अपनाकर आप रोजाना का ईंधन खर्च काफी कम कर सकते हैं और जेब के साथ-साथ पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।
#1
सही ड्राइविंग तरीका
ट्रैफिक में अचानक तेज स्पीड और ब्रेक लगाने से ईंधन ज्यादा खर्च होता है। गाड़ी को धीरे और स्थिर गति में चलाना फायदेमंद है। क्लच को बार-बार दबाने से बचें और जरूरत पड़ने पर ही गियर बदलें। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकते समय इंजन बंद करना भी अच्छा उपाय है। स्मूथ ड्राइविंग से न सिर्फ पेट्रोल बचता है, बल्कि गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है। यह तरीका सभी वाहनों के लिए कारगर है।
#2
गाड़ी की देखभाल
समय पर गाड़ी की सर्विस कराना ईंधन बचाने का सबसे आसान उपाय है। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और टायर प्रेशर की सही जांच जरूरी है। कम हवा वाले टायर से गाड़ी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और पेट्रोल की खपत बढ़ती है। सर्विस के दौरान इंजन की सही ट्यूनिंग कराना भी मदद करता है। गाड़ी की अच्छी मेंटेनेंस से उसका प्रदर्शन बेहतर होता है और माइलेज बढ़ता है, जिससे रोजाना का खर्च कम हो सकता है।
#3
स्मार्ट आदतें अपनाएं
छोटी दूरी पर पैदल चलना या साइकिल का इस्तेमाल करना ईंधन बचाने का सबसे सरल तरीका है। मेट्रो, बस या साझा गाड़ी का उपयोग भी अच्छा विकल्प है। ट्रैफिक कम समय में सफर करने की कोशिश करें, जैसे सुबह जल्दी या रात को निकलना। जरूरत न होने पर गाड़ी में भारी सामान न रखें, क्योंकि वजन बढ़ने से ईंधन ज्यादा लगता है। इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर आप शहर की ट्रैफिक में रोजाना का खर्च आसानी से घटा सकते हैं।