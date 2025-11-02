उच्च-प्रदर्शन वाली बाइक्स चलाने का है शौक, ये हैं 5 सबसे सस्ते विकल्प 

कई लोगों को उच्च-प्रदर्शन वाली बाइक्स चलाना पसंद होता है। इनकी राइडिंग के लिए खास कौशल के साथ ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत होती है। भारतीय बाजार में ज्यादा किफायती विकल्पों की बढ़ती संख्या के साथ इन लीटर-क्लास बाइक का मालिक बनने का सपना तेजी से साकार होता जा रहा है। आप भी इस तरह की मोटरसाइकिल खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आइये जानते हैं 5 सबसी किफायती 1,000-1,200cc क्षमता की बाइक्स कौनसी हैं।

#1 ब्रिक्सटन क्रॉमवेल 1200 की कीमत: 7.84 लाख रुपये हाई-पफोर्मेंस बाइक्स चलाने के शौकीनों के लिए ब्रिक्सटन क्रॉमवेल 1200 एक सबसे किफायती मॉडल है। इस मोटरसाइकिल में 1,222cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 6,550rpm पर 82bhp की पावर और 3,100rpm पर 108Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रासंमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ा है। यह ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर और 2 राइडिंग मोड्स- इको और स्पोर्ट के साथ आती है। स्टैंडर्ड क्रॉमवेल 1200 की कीमत 7.84 लाख रुपये है, जबकि 1200X की 9.11 लाख रुपये है।

#2 ट्रायम्फ बोनविले T120 की कीमत: 11.85 लाख रुपये ट्रायम्फ की बोनविले T120 में दमदार 1,200cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 80hp की पावर और 105Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 270-डिग्री क्रैंक है, जो कर्कश एग्जॉस्ट साउंड देता है। मोटरसाइकिल रेट्रो लुक के साथ राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल-चैनल ABS और 2 राइडिंग मोड- रेन और रोड जैसे फीचर्स से लैस है। इस मोटरसाइकिल में ऑल-LED लाइटिंग सेटअप, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है और कीमत 11.85 लाख रुपये है।

#3 होंडा CB1000 हॉर्नेट SP की कीमत: 12.36 लाख रुपये होंडा CB1000 हॉर्नेट SP एक स्ट्रीटफाइटर है, जिसे मई में लॉन्च किया गया था। इसमें 999cc का इनलाइन-4 इंजन है, जो 11,000rpm पर 155bhp की पावर और 9,000rpm पर 107Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर से लैस है। बाइक में 5 राइडिंग मोड्स- स्पोर्ट, स्टैंडर्ड, रेन और 2 कस्टमाइजेबल सेटिंग्स के साथ-साथ होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, ड्यूल-चैनल ABS और ब्लूटूथ के साथ 5-इंच TFT डिस्प्ले उपलब्ध है। इसकी कीमत 12.36 लाख रुपये है।

#4 कावासाकी वर्सेस 1100 की कीमत: 13.79 लाख रुपये कावासाकी ने इस साल फरवरी में भारत में अपडेटेड वर्सेस 1100 को लॉन्च किया था। वर्सेस 1100 को स्पोर्ट-टूरिंग और एडवेंचर टूरिंग के लिए डिजाइन किया है। इसमें 1,099cc इनलाइन-4 इंजन है, जो 9,000rpm पर 133bhp और 7,600rpm पर 112Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स है। इसमें LED लाइटिंग, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और USB-C पोर्ट जैसे फीचर हैं। इसकी कीमत 13.79 लाख रुपये है।