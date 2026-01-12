होंडा एलिवेट की कीमत में हुआ इजाफा, जानिए कितने ज्यादा चुकाने हाेंगे
क्या है खबर?
होंडा ने अपने भारतीय लाइनअप में मौजूद एकमात्र SUV एलिवेट की कीमत में इजाफा किया है। नए साल में गाड़ी की बुकिंग कराने वालों को करीब 60,000 रुपये अधिक चुकाने होंगे। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बेस SV वेरिएंट पर 59,900 रुपये की हुई है, जबकि इससे ऊपर के V और ZX वेरिएंट की कीमत में 9,990 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गाड़ी का VX वेरिएंट 13,590 रुपये और ZX ब्लैक वेरिएंट 10,000 रुपये की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं।
बिक्री
बिक्री सूची में कैसी है एलिवेट स्थिति?
जापानी कार निर्माता की होंडा एलिवेट उन 13 गाड़ियों में से एक है, जो 4.2 से 4.4-मीटर SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और नवंबर, 2025 की बिक्री सूची में एलीवेट इस सेगमेंट में 1,836 की बिक्री के साथ छठे स्थान पर रही। भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो विस्तार के लिए कंपनी की 2030 तक 10 कारें लॉन्च करने की योजना है। इनमें से 7 SUVs होंगी, जो इनकी बढ़ती मांग को दर्शाता है।
कीमत
अब ये हैं एलिवेट वेरिएंट्स की नई कीमतें
कीमतों में वृद्धि के बाद होंडा एलिवेट की शुरुआती कीमत 11 लाख से बढ़कर 11.6 लाख रुपये हो गई है, जबकि V मैनुअल वेरिएंट के लिए 12.06 लाख और ऑटोमैटिक के लिए 13.22 लाख रुपये चुकाने हाेंगे। VX मैनुअल वेरिएंट की कीमत बढ़कर 13.75 लाख रुपये और ऑटोमैटिक की 14.91 लाख रुपये हो गई। इसी प्रकार ZX मैनुअल की 14.98 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वेरिएंट की 16.16 लाख रुपये और ZX ब्लैक की 16.25 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।