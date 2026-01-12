होंडा एलिवेट की कीमत इस महीने से बढ़ गई है

होंडा एलिवेट की कीमत में हुआ इजाफा, जानिए कितने ज्यादा चुकाने हाेंगे

क्या है खबर?

होंडा ने अपने भारतीय लाइनअप में मौजूद एकमात्र SUV एलिवेट की कीमत में इजाफा किया है। नए साल में गाड़ी की बुकिंग कराने वालों को करीब 60,000 रुपये अधिक चुकाने होंगे। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बेस SV वेरिएंट पर 59,900 रुपये की हुई है, जबकि इससे ऊपर के V और ZX वेरिएंट की कीमत में 9,990 रुपये की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गाड़ी का VX वेरिएंट 13,590 रुपये और ZX ब्लैक वेरिएंट 10,000 रुपये की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं।