होंडा सिटी से लेकर अमेज तक, मिल रही हजारों रुपये की छूट

होंडा सिटी

सिटी सेडान पर मिलेगी इतनी छूट

इस महीने आप होंडा सिटी के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.28 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। इसकी कीमत 12-16.12 लाख रुपये के बीच है। इसमें 1.5-लीटर का 4-सिलेंडर इंजन (121hp/145Nm) लगा है, जिसे मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। हाइब्रिड वेरिएंट सिटी e:HEV पर 1.97 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसकी कीमत 20 लाख रुपये है। इसमें 1.5-लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स से जुड़ा है।