होंडा CB500 रेट्रो लुक में आती है

होंडा CB500 रोडस्टर बाइक भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

क्या है खबर?

जापानी दोपहिया वाहन निर्माता होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर ने भारत में अपनी CB500 बाइक को लॉन्च कर दिया है। यह हेरिटेज रोडस्टर 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी और होंडा बिगविंग डीलरशिप के जरिए इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। होंडा CB500 के स्पोक वेरिएंट में क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स मिलते हैं, जबकि टॉप-स्पेक वर्जन में खास रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं। इस मोटरसाइकिल का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिससे कंपनी को इसकी कीमत कम रखने में मदद मिलेगी।