होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट का सामने का लुक बदल गया है

होंडा ने एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत का किया ऐलान, जानिए इसके फीचर्स

क्या है खबर?

होंडा कार्स ने एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत घोषित कर दी है। इसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अपडेटेड लाइनअप में SV, V, VX, ZX, नया ZX प्लस के साथ ZX प्लस ब्लैक वर्जन भी शामिल है। इसमें क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, रेडिएंट रेड मेटैलिक, मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक, लूनर सिल्वर मेटैलिक और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल के साथ नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल रंग विकल्प उपलब्ध हैं। ड्यूल-टोन विकल्पों में नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, रेडिएंट रेड मेटैलिक और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं।