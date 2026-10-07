होंडा ने एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत का किया ऐलान, जानिए इसके फीचर्स
क्या है खबर?
होंडा कार्स ने एलिवेट फेसलिफ्ट की कीमत घोषित कर दी है। इसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अपडेटेड लाइनअप में SV, V, VX, ZX, नया ZX प्लस के साथ ZX प्लस ब्लैक वर्जन भी शामिल है। इसमें क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, रेडिएंट रेड मेटैलिक, मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक, लूनर सिल्वर मेटैलिक और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल के साथ नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल रंग विकल्प उपलब्ध हैं। ड्यूल-टोन विकल्पों में नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, रेडिएंट रेड मेटैलिक और प्लैटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं।
एक्सटीरियर
बदल गया गाड़ी का सामने का लुक
एलिवेट फेसलिफ्ट में कनेक्टेड ट्राई-बार LED लाइटिंग सिग्नेचर के नीचे एक बड़ी मेश ग्रिल दी गई है, जबकि होंडा का बैज बोनट के सबसे आगे वाले हिस्से पर आ गया है।
ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग, हेडलैंप के आस-पास के हिस्से में बदलाव और नए डिजाइन वाले बंपर की वजह से सामने का लुक ज्यादा शार्प लगता है।
फॉग-लैंप हाउसिंग और निचले बंपर के आस-पास अलग रंग एलिमेंट्स, नए अलॉय-व्हील, कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स बीच में लगे होंडा के बैज तक फैले हुए हैं।
इंटीरियर
केबिन के अंदर किए हैं ये बदलाव
नई होंडा एलिवेट के अंदर की तरफ, डैशबोर्ड पर पहले इस्तेमाल किए गए नकली लकड़ी वाले लुक की जगह आइवरी और ब्लैक थीम वाला नया डिजाइन दिया है।
ऊंचे ट्रिम्स में सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और दरवाजों की सतह, ग्लॉस-ब्लैक गार्निश और छेद वाली आइवरी लेदर की सीटें मिलती हैं।
डैशबोर्ड और दरवाजों पर रैपअराउंड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। ZX में आगे की तरफ वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं, जबकि ZX प्लस में पीछे की तरफ भी वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं।
कैमरा
ZX प्लस में मिला 360-डिग्री कैमरा
अपडेटेड एलिवेट में 7-इंच के कलर TFT डिस्प्ले वाला डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी और कस्टमाइज की जा सकने वाली गाड़ी और होंडा सेंसिंग सेटिंग्स दिखाता है।
10.25-इंच का टचस्क्रीन वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है, जबकि पैसेंजर की तरफ लाइट वाला वैनिटी मिरर सुविधा बढ़ाता है।
ZX प्लस में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर, ZX में 10.25-इंच का टचस्क्रीन और 8-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है।
सुविधाएं
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में मिला नया फीचर
लेटेस्ट कार में वन-टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और VX वेरिएंट में ऑटोमैटिक क्लीन-एयर फंक्शन के साथ PM2.5 एयर-क्वालिटी डिस्प्ले शामिल हैं।
ZX वेरिएंट में ऑटो-डिमिंग इंटीरियर मिरर और कैपेसिटिव-टच केबिन स्पॉट लैंप भी मिलते हैं। होंडा सेंसिंग के एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में 'लो-स्पीड फॉलो' फीचर जोड़ा गया है, जो CVT वर्जन में उपलब्ध है।
इस सिस्टम में कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन कीपिंग असिस्टेंस, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, ऑटो हाई बीम और लीड-कार डिपार्चर नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
कीमत
कितनी है गाड़ी की कीमत?
एलिवेट में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, जो 121PS की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है।
इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और CVT के विकल्प मिलते हैं और CVT वाले कुछ खास वेरिएंट्स में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं।
कंपनी का दावा है कि 6-स्पीड मैनुअल का माइलेज 15.31 किलोमीटर/लीटर और CVT का माइलेज 16.61 किलोमीटर/लीटर है। इस मॉडल की कीमत 11.80 लाख से शुरू होकर 18.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।