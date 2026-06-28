टाटा सिएरा EV में बूस्ट मोड और टेरेन मोड्स मिलने की पुष्टि हुई है

टाटा सिएरा EV में बूस्ट मोड और टेरेन मोड्स के मिले संकेत, जानिए कितनी देगी रेंज

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने सिएरा EV का एक नया प्रोमोशनल वीडियो जारी किया है, जिसमें यह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में मशहूर 'ताल मोरीब' रेत के टीले पर चढ़ाई करती हुई दिख रही है। इस वीडियो में मुख्य रूप से SUV की ऑफ-रोड क्षमता को दिखाया गया है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन-रेडी सिएरा EV के बारे में कई नई जानकारियां भी सामने आई हैं, जिन्हें पहले नहीं बताया गया था। यह इलेक्ट्रिक कार 30 जून को लॉन्च होगी।