विदा VX2 प्लस 4.4kWh 180 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देता है

हीरो विदा VX2 प्लस 4.4kWh स्कूटर लॉन्च, रेंज और टॉप स्पीड में हुआ इजाफा

क्या है खबर?

हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक शाखा विदा ने VX2 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4kWh वर्जन लॉन्च किया है। इसमें हटाने योग्य 2 बैटरी पैक मिलते हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता 2.2kWh है। इस अपग्रेड के साथ स्कूटर 187 किलोमीटर (IDC) तक की रेंज देने में सक्षम है। बड़े बैटरी पैक, ज्यादा रेंज और टॉप स्पीड के साथ तेज AC चार्जिंग के अलावा इसके ज्यादातर फीचर और स्पेसिफिकेशन काफी हद तक VX2 प्लस 3.4 वेरिएंट जैसे ही हैं।