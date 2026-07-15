हीरो मोटोकॉर्प का एथर में शुरुआती 205 करोड़ रुपये का निवेश बना 14,000 करोड़ रुपये
हीरो मोटोकॉर्प की ओर से एथर एनर्जी में किया गया शुरुआती 205 करोड़ रुपये का निवेश अब एक बहुत बड़ा मुनाफा बनकर सामने आया है। एथर के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद उसके शेयरों की कीमत करीब 300 फीसदी उछल गई।
हीरो की इसमें 30 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत अब लगभग 14,000 करोड़ रुपये हो गई है। इससे कंपनी को 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अघोषित लाभ हुआ है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता का कुल बाजार मूल्यांकन अब 50,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।
साझेदारी से विदा स्कूटर बनाने में मिली मदद
हीरो ने केवल पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि उसने कुल 2,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश भी किया है। हाल ही में कंपनी ने इसमें 1,000 करोड़ रुपये और लगाए हैं।
इस साझेदारी से हीरो को एथर की बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच मिली। इसी वजह से उनके अपने विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बनाने में मदद मिली। इस साल एथर के शेयरों में 74 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। बुधवार को इसके शेयर 1,278.7 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।