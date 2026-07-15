हीरो मोटोकॉर्प का एथर में शुरुआती 205 करोड़ रुपये का निवेश बना 14,000 करोड़ रुपये

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से एथर एनर्जी में किया गया शुरुआती 205 करोड़ रुपये का निवेश अब एक बहुत बड़ा मुनाफा बनकर सामने आया है। एथर के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद उसके शेयरों की कीमत करीब 300 फीसदी उछल गई।

हीरो की इसमें 30 फीसदी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत अब लगभग 14,000 करोड़ रुपये हो गई है। इससे कंपनी को 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अघोषित लाभ हुआ है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता का कुल बाजार मूल्यांकन अब 50,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।