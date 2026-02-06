गियर शिफ्ट करने में होती है समस्या? जानिए क्या है समाधान

बाइक या कार चलाते समय अगर गियर बदलने में दिक्कत आने लगे, तो यह आम लेकिन बड़ी समस्या हो सकती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह बड़ी खराबी बन सकती है। गियर का सही तरीके से काम करना गाड़ी की स्मूथ ड्राइविंग, माइलेज और सेफ्टी से जुड़ा होता है। गियर शिफ्ट में दिक्कत आने के पीछे तकनीकी कारण भी हो सकते हैं और ड्राइविंग आदतें भी वजह होती हैं।

#1 क्लच और गियर ऑयल से जुड़ी वजहें गियर शिफ्ट में परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्लच से जुड़ी होती है। अगर क्लच प्लेट घिस गई है या क्लच पूरी तरह दब नहीं रहा, तो गियर फंसने लगता है और स्मूथ तरीके से काम नहीं करता। इसके अलावा, गियर बॉक्स ऑयल की कमी या खराब ऑयल भी समस्या बढ़ाता है। समय के साथ ऑयल गाढ़ा या गंदा हो जाता है, जिससे गियर बदलना मुश्किल हो जाता है और आवाज भी आने लगती है, जो अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

#2 ड्राइविंग आदतें भी बनती हैं कारण गलत ड्राइविंग आदतें भी गियर शिफ्ट की समस्या पैदा कर सकती हैं। क्लच आधा दबाकर गाड़ी चलाना, बार-बार गियर बदलना या तेज रफ्तार में गलत गियर डालना नुकसान पहुंचाता है। ट्रैफिक में जरूरत से ज्यादा क्लच इस्तेमाल करने से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। धीरे-धीरे इससे गियर लिंक और क्लच सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे गियर बदलते समय झटका या अटकने की समस्या आती है और ड्राइविंग असहज हो जाती है।

