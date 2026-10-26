अब E100 ईंधन पर चल सकेंगी फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां

अब E100 इथेनॉल पर भी चलेंगी फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां, इस्तेमाल के लिए सरकार ने दी मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:10 pm Oct 26, 202606:10 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों को मंजूरी देते हुए ऐसी गाड़ियों को E100 ईंधन पर चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। E100 में लगभग पूरी तरह इथेनॉल होता है। इस फैसले का मकसद पेट्रोल के विकल्पों को बढ़ावा देना और विदेशों से कच्चे तेल की खरीद पर भारत की निर्भरता कम करना है। हालांकि, यह सुविधा केवल खास तकनीक से बनी गाड़ियों को मिलेगी।