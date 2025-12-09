फोर्ड और रेनो ने 2 इलेक्ट्रिक कार विकसित करने के लिए साझेदारी की है

फोर्ड और रेनो के बीच हुई साझेदारी, विकसित करेंगी 2 छोटी इलेक्ट्रिक कारें

क्या है खबर?

फोर्ड मोटर्स और रेनो ने यूरोप में चीनी इलेक्ट्रिक कारों और वैन की बढ़ते दबदबे के खिलाफ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत दोनों कंपनियां फोर्ड ब्रांड के तहत 2 छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कारें विकसित करेंगी। भविष्य में इस साझेदारी का विस्तार वैन और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को शामिल करने के लिए किया जाएगा। रेनो उत्पादन बढ़ाने, अपनी निर्माण क्षमता का बेहतर उपयोग करने और दोनों कंपनियों के लिए लागत कम करने में सक्षम होगी।