फास्टैग के वार्षिक पास की ज्यादा चुकानी होगी फीस, जानिए कितनी बढ़ी

वार्षिक पास

वार्षिक पास में मिलती है यह सुविधा

इस पास की मदद से वाहन मालिक अपने फास्टैग अकाउंट को बार-बार रिचार्ज करने के बजाय एक बार वार्षिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यह एक वर्ष या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक वैध रहता है। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान पूरा होने के बाद वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर 2 घंटे के भीतर इसे सक्रिय कर दिया जाता है। इसका उपयोग लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर किया जाता है।