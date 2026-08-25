E20 में क्लोराइड की सीमा कम की जाएगी

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए सख्त होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के नियम

क्या है खबर?

सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और ऑटोमोटिव फ्यूल सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में क्लोराइड की सीमा 3 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) से कम रखना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। यह कदम वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से ईंधन की गुणवत्ता और वाहन के पार्ट्स पर इसके संभावित असर को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है। यह सीमा अभी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के लिए स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों का हिस्सा है।