दुबई लूप प्रोजेक्ट में गाड़ियां तेज गति से चल सकेंगी

एलन मस्क की कंपनी दुबई में बना रही भूमिगत सुरंगें, जानिए क्या है यह प्राेजेक्ट

क्या है खबर?

दुबई में जमीन के अंदर सुरंगों में तेज गति से इलेक्ट्रिक कारों के संचालन के लिए दुबई लूप प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। इस भूमिगत हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क को एलन मस्क की बोरिंग कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। इसको लेकर उसने दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (RTA) के साथ साझेदारी की है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 54.5 करोड़ डॉलर (करीब 4,900 करोड़ रुपये) लागत आएगी। पहले चरण में 15.4 करोड़ डॉलर (करीब 1,385 करोड़ रुपये) खर्च किए जाएंगे।