भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ी, सितंबर में बिकने वाले हर 3 में 1 इलेक्ट्रिक

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में सरकार की प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना और राज्य सरकारों की नीतियों की भी भूमिका है।

योजना के तहत पात्र खरीदारों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर अधिकतम 5,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। शुरुआत में यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू थी, लेकिन अब इसे 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2028 तक कर दिया गया है।

कम खर्च, ज्यादा विकल्प और कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से इलेक्ट्रिक स्कूटरों का बाजार विस्तार कर रहा है।