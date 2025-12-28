JLR के पोर्टफोलियो में अगले साल शामिल होंगी इलेक्ट्रिक कारें, जानिए कौनसे मॉडल होंगे 

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक को अगली साल की पहली छमाही तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्टाइलिंग ICE मॉडल के समान होगी, लेकिन ग्रिल में थोड़ा बदलाव मिलेगा। इसमें 118kWh की NMC बैटरी और ड्यूल मोटर होंगी, जो कुल 550HP की पावर और 850 Nm का टॉर्क पैदा करेंगी। 800V आर्किटेक्चर 350kW तक की चार्जिंग गति को सक्षम बनाता है। यह 530 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी और कीमत 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास होगी।

#2

2026 जगुआर इलेक्ट्रिक 4-डोर GT

जगुआर अपनी इलेक्ट्रिक 4-डोर GT के विकास में तेजी ला रही है, जिसका वैश्विक स्तर पर 2026 के अंत में शुभारंभ होगा और इसके बाद भारत में भी लॉन्च की जाएगी। जगुआर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर (JEA) प्लेटफॉर्म पर निर्मित इस कार का उत्पादन ब्रिटेन के सोलिहुल में किया जाएगा। यह 700 किलोमीटर से अधिक की रेंज और लगभग 580HP की पावर के साथ आएगी। इसका डिजाइन टाइप 00 कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, जिसमें सीधी नोज लंबे, सपाट बोनट में मिलती है।