पैसे बचाने के चक्कर में मत करना ये गलतियां, CNG किट लगवाने से पहले रखें ध्यान

विचार बिना सोचे-समझे न लें फैसला आप अपनी पुरानी कार में CNG किट को लगवाने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्‍या सही में आपको इसकी जरुरत है? कई बार लोग कुछ ईंधन पर पैसे की बचत के लिए हजारों रुपये खराब कर लेते हैं। कम गाड़ी चलाने वाले, घर या ऑफिस के आस-पास CNG पंप नहीं होने पर किट लगवाते हैं तो यह फैसला गलत साबित हो सकता है। इसलिए पहले इन बातों पर विचार करना जरूरी है।

खतरा सस्ती किट पड़ सकती है भारी आपको जानकारी नहीं है तो कई बार डीलर सस्ते CNG किट की फिटिंग कारों में कर देते हैं, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो भी समझ नहीं पाते हैं और पैसे खर्च कर देते हैं। सही फिटिंग नहीं होने पर लीकेज की आशंका बनी रहती है, जिससे किट में ब्लास्ट का भी खतरा रहता है। सस्ती किट पर वारंटी नहीं मिलती है। इसके अलावा इनके रखरखाव का खर्चा भी आपको अपनी जेब से भुगतना पड़ता है।

वारंटी वारंटी हो जाएगी खत्म कार निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों पर कई साल और किलोमीटर की वारंटी देती हैं, लेकिन बाजार से किट लगवाने के बाद यह वारंटी खत्‍म हो जाती है। इसके बाद गाड़ी में किसी तरह की परेशानी आती है तो फिर उसे ठीक करवाने के लिए आपको खुद पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जो कई बार काफी महंगा भी हो सकता है। बीमा में CNG कवर जुड़वाने से आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं।

