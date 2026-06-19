गर्मियों में बढ़ जाती है इंजन ओवरहीट होने की समस्या

चलते-चलते गर्म हो जाता है बाइक का इंजन? ये हो सकते हैं बड़े कारण

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:52 am Jun 19, 202609:52 am

क्या है खबर?

गर्मी के मौसम और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कई बार बाइक का इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे इंजन ओवरहीट होना कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है। समय पर कारणों की पहचान और सही देखभाल से इस समस्या से बचा जा सकता है। कुछ छोटी सावधानियां बाइक के इंजन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रख सकती हैं।