चलते-चलते गर्म हो जाता है बाइक का इंजन? ये हो सकते हैं बड़े कारण
क्या है खबर?
गर्मी के मौसम और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कई बार बाइक का इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे इंजन ओवरहीट होना कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और इंजन को नुकसान भी पहुंच सकता है। समय पर कारणों की पहचान और सही देखभाल से इस समस्या से बचा जा सकता है। कुछ छोटी सावधानियां बाइक के इंजन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रख सकती हैं।
#1
लगातार चलाने और खराब रखरखाव से बढ़ती है परेशानी
बाइक को बिना रुके लंबे समय तक चलाने से इंजन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा इंजन ऑयल कम होना, समय पर सर्विस न कराना और गंदा एयर फिल्टर भी ओवरहीटिंग की बड़ी वजह बनते हैं। जब इंजन को पर्याप्त लुब्रिकेशन और हवा नहीं मिलती, तो उसके अंदर घर्षण बढ़ जाता है। इससे इंजन ज्यादा गर्म होने लगता है और उसकी कार्यक्षमता भी धीरे-धीरे प्रभावित होने लगती है।
#2
ट्रैफिक और गलत तरीके से चलाना भी है कारण
भारी ट्रैफिक में बार-बार ब्रेक लगाने और कम गति पर लंबे समय तक बाइक चलाने से भी इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तेज रफ्तार में लगातार बाइक दौड़ाना और जरूरत से ज्यादा भार लेकर चलना भी ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है। कई बार खराब स्पार्क प्लग या तकनीकी खराबी भी इंजन के तापमान को बढ़ा देती है। ऐसी स्थितियां इंजन के पुर्जों पर असर डालती हैं और लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#3
इंजन ज्यादा गर्म हो जाए तो क्या करें?
अगर बाइक का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो तुरंत बाइक रोककर कुछ देर के लिए उसे ठंडा होने देना चाहिए। गर्म इंजन पर तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। इंजन ऑयल का स्तर जांचें और जरूरत पड़ने पर उसे बदलवाएं। समय-समय पर सर्विस कराना, एयर फिल्टर साफ रखना और लंबी यात्रा में बीच-बीच में रुकना इंजन को ओवरहीट होने से बचाने के आसान और प्रभावी तरीके हैं।