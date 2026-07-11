प्रीमियम पेट्रोल हाई स्पीड गाड़ियों में ज्यादा उपयोगी है

क्या प्रीमियम पेट्रोल से बढ़ता है माइलेज और पावर? जानिए इसके पीछे की सच्चाई

क्या है खबर?

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में भरवाने के लिए आपको पेट्रोल 2 विकल्प मिलते हैं। एक सामान्य पेट्रोल होता है, जबकि दूसरा प्रीमियम पेट्रोल होता है, जिसमें स्पीड, पावर या XP95 शामिल है। इसकी कीमत सामान्य से थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे में गाड़ी मालिक के मन में सवाल आता है कि क्या प्रीमियम पेट्रोल उनके वाहन के लिए सच में बेहतर है या फिर इससे सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे सच्चाई क्या है।