कार में मॉडिफिकेशन कराने से बीमा प्रीमियम पर असर पड़ता है

क्या कार में मॉडिफिकेशन कराने से बीमा प्रीमियम पर पड़ता है असर?

क्या है खबर?

अक्सर लोग अपनी गाड़ियों को बेहतर परफॉर्मेंस या आकर्षक लुक देने के लिए मॉडिफाई कराते रहते हैं। कम लोगों को पता है कि इस मॉडिफिकेशन का असर कार बीमा के प्रीमियम पर पड़ सकता है। दरअसल, बीमा कंपनियां प्रीमियम तय करने के लिए कई कारकों को देखती है। ऐसे में काेई भी बदलाव कराने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि कंपनियां इसको किस नजरिए से देखती हैं। आइये जानते हैं मॉडिफिकेशन प्रीमियम को कैसे प्रभावित करता है।