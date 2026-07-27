E20 के विरोध में 4 अगस्त को टैक्सी-ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रदर्शन करेंगी

E20 का विरोध: दिल्ली की टैक्सी-ट्रांसपोर्ट यूनियन 4 अगस्त को संसद तक निकालेगी विरोध मार्च

क्या है खबर?

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने के विरोध में 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने E20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और वाहन मालिकों की चिंताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि कई ट्रांसपोर्टर्स ने ईंधन की दक्षता, रखरखाव के खर्च और वाहन के प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी है।