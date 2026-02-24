कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने की मद्रा सही नहीं होने पर कई शारीरिक परेशानी हो सकती हैं

कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने के ये तरीके हैं खतरनाक, हो सकते हैं जोखिम

क्या है खबर?

कार चलाने के लिए बेहतर ड्राइविंग कौशल होना तो जरूरी ही है साथ ही आपका सीट पर बैठने का तरीका भी मायने रखता है। गाड़ी चलाते हुए बैठने के तरीके भी कई लोगों की ओर से लापरवाही की जाती है। इसके कारण हादसे के समय ज्‍यादा गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कार चलाते हुए किस तरह से बैठें। आइये जानते हैं सीट पर बैठने की कौनसी स्थिति खतरनाक होती है।