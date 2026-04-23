चीन की कंपनी उड़ने वाली कार शुरू करेगी उत्पादन

चीन की कंपनी अगले साल से बड़े पैमाने पर उड़ने वाली कार शुरू करेगी उत्पादन

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:48 pm Apr 23, 202605:48 pm

क्या है खबर?

चीन की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी एक्सपेंग ने भविष्य को लेकर बड़ी योजना बताई है। कंपनी को उम्मीद है कि वह अगले साल अपनी उड़ने वाली कारों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर देगी। इसके साथ ही 2026 की चौथी तिमाही में ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोडक्शन भी शुरू करने की तैयारी है। कंपनी का कहना है कि नई तकनीक के जरिए वह ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की सेवाओं में बड़ा बदलाव लाना चाहती है।