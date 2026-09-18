पानी भरी सड़क पर कार चलाने के बाद सावधानी जरूरी

पानी भरी सड़क पर कार चलाने के बाद इन पार्ट्स की करें जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:41 am Sep 18, 202609:41 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भरने से कार चलाना मुश्किल हो जाता है। कई बार पानी इतना ज्यादा होता है कि कार के जरूरी हिस्से भी उसमें डूब जाते हैं। ऐसे में पानी से निकलने के बाद गाड़ी को सामान्य समझकर तुरंत तेज रफ्तार में नहीं चलाना चाहिए। पानी के कारण ब्रेक, इंजन और बिजली से जुड़े हिस्सों में परेशानी आ सकती है। इसलिए कार को सुरक्षित जगह खड़ी करके कुछ जरूरी पार्ट्स की जांच जरूर करनी चाहिए।