दिल्ली में 32,000 तक बढ़ेंगे चार्जिंग पॉइंट, EV यूजर्स को मिलेगी बड़ी राहत

लाभ

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेंगे कई लाभ

नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ग्राहक को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर सरकार की तरफ से 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से भी छूट दी जाएगी। पात्र लोगों के खाते में सब्सिडी सीधे DBT के जरिए भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य आवेदन के 60 दिनों के भीतर यह राशि जारी करना है।