दिल्ली: 1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी, मिलेंगे रोड टैक्स समेत कई बड़े लाभ

टैक्स छूट

हाइब्रिड कारों को नहीं मिलेगी टैक्स छूट

नई EV पॉलिसी के शुरुआती मसौदे में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव था। हालांकि, अंतिम पॉलिसी में इस प्रस्ताव को हटा दिया गया। नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। 4-पहिया वाहनों के लिए यह छूट केवल उन गाड़ियों पर लागू होगी जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है।