भारत में जल्द ही E85 ईंधन को लागू किया जा सकता है

भारत में जल्द अल्कोहल से चल सकती हैं गाड़ियां, सरकार कर रही तैयारी

क्या है खबर?

भारत में गाड़ियां जल्द ही ऐसे ईंधन पर चल सकती हैं, जो मुख्य रूप से अल्कोहल से बना होगा। खबरों के मुताबिक, सरकार E85 फ्यूल के लिए मसौदा नियम जारी करने वाली है, जो 85 प्रतिशत तक इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में कच्चे तेल का संकट पैदा हो गया है।