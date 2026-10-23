भारत में कारों के सुरक्षा नियम होंगे सख्त

भारत में कारों के सुरक्षा नियम होंगे सख्त, 2027 से लागू होंगे ये क्रैश टेस्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:26 pm Oct 23, 202606:26 pm

क्या है खबर?

भारत में कारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने कारों के क्रैश टेस्ट और सुरक्षा जांच के मानकों को सख्त करने की तैयारी की है। नए नियमों का मकसद दुर्घटना के दौरान यात्रियों और पैदल चलने वालों को गंभीर चोट से बचाना है। इसके साथ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत NCAP का नया संस्करण भी अक्टूबर, 2027 से लागू होगा, जिसमें कारों की सुरक्षा जांच पहले से ज्यादा कठिन होगी।