कार की माइलेज अचानक हो गई कम? जानिए वजह और समाधान

कई बार वाहन का माइलेज अचानक कम हो जाता है और ड्राइवर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। रोजाना चलने वाली गाड़ी पहले जितना फ्यूल नहीं देती, जिससे खर्च बढ़ जाता है। यह समस्या बाइक और कार दोनों में देखी जाती है। माइलेज कम होने के पीछे ड्राइविंग आदत, वाहन की हालत और रखरखाव से जुड़ी वजहें हो सकती हैं। अगर समय रहते कारण समझ लिया जाए, तो इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है।

#1 खराब ड्राइविंग आदतें भी कारण तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, अचानक ब्रेक लगाना और बार-बार गियर बदलना माइलेज को सीधा नुकसान पहुंचाता है। जरूरत से ज्यादा एक्सेलरेटर दबाने से इंजन ज्यादा फ्यूल जलाता है। ट्रैफिक में क्लच दबाकर रखने की आदत भी माइलेज घटाती है। इसके अलावा, ओवरलोडिंग यानी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा वजन रखना भी ईंधन खपत बढ़ा देता है। सही और संतुलित ड्राइविंग से माइलेज को काफी हद तक बेहतर रखा जा सकता है।

#2 गाड़ी की खराब हालत का असर गाड़ी की सर्विस समय पर न होना भी माइलेज गिरने की बड़ी वजह है। गंदा एयर फिल्टर, पुराने स्पार्क प्लग और कम हवा वाले टायर इंजन पर दबाव बढ़ाते हैं। इंजन ऑयल सही समय पर न बदलने से भी फ्यूल एफिशिएंसी घटती है। अगर इंजन ट्यूनिंग ठीक न हो तो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल या डीज़ल खपत करती है। नियमित जांच और रखरखाव से इन समस्याओं को रोका जा सकता है।

